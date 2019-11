Le parquet de Paris a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête préliminaire après les déclaraions de l'actrice Adèle Haenel. Elle a raconté avoir été victime d'"attouchements" et de "harcèlement" de la part du réalisateur Christophe Ruggia.

L'enquête, ouverte pour des chefs d'"agressions sexuelles" sur mineure de moins de 15 ans "par personne ayant autorité" et de "harcèlement sexuel", a été confiée à l'Office Central de la répression de la violence faite aux personnes (OCRVP), a précisé le parquet.

L'actrice française de 30 ans, récompensée par deux César, a mis en cause le réalisateur Christophe Ruggia, avec qui elle a tourné à l'âge de 13 ans son premier film, "Les Diables", dans une enquête publiée dimanche par Mediapart puis dans une interview filmée le lendemain.

La comédienne n'a cependant pas souhaité porter plainte, regrettant le "peu" de condamnations prononcées dans ce type d'affaire. Malgré l'absence de plainte, le parquet de Paris avait la possibilité de s'auto-saisir de l'affaire dans le cadre d'une "enquête d'initiative".

Violence faite aux femmes

Dans l'enquête de Mediapart, Adèle Haenel a dénoncé "l'emprise" que Christophe Ruggia aurait exercée sur elle pendant la préparation et le tournage du film, puis un "harcèlement sexuel permanent", des "attouchements" répétés et des "baisers forcés dans le cou", alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans.

"Je n'ai jamais pensé à la justice car il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. C'est aussi de ça dont il faut parler. [...] Je crois en la justice mais elle doit se remettre en question pour être représentative de la société", a-t-elle expliqué.

Interrogée mercredi matin sur l'affaire, la garde des Sceaux Nicole Belloubet a estimé qu'Adèle Haenel "devrait saisir la justice". "Elle a tort de penser que la justice ne peut pas répondre à ce type de situations", a affirmé la ministre sur France Inter, tout en saluant le caractère "très courageux" de sa démarche.

Par l'intermédiaire de ses avocats, Christophe Ruggia, 54 ans, a "réfuté catégoriquement" avoir "exercé un harcèlement quelconque ou toute espèce d'attouchement" sur l'actrice.

La Société des réalisateurs de films (SRF), association professionnelle comptant quelque 300 adhérents, a cependant annoncé lundi avoir radié le réalisateur de ses membres.

Silence brisé

L'actrice Marion Cotillard a exprimé mardi une "gratitude infinie" envers sa consoeur Adèle Haenel pour avoir brisé le silence avec ses accusations de "harcèlement sexuel" à l'encontre du réalisateur Christophe Ruggia.

"Adèle, ton courage est un cadeau d'une générosité sans pareil pour les femmes et les hommes, pour les jeunes actrices et acteurs, pour tous les êtres abîmés qui savent maintenant grâce à toi qu'ils n'ont pas à subir cette violence. Et pour ceux qui l'ont subie, qu'ils peuvent parler, ils seront écoutés et entendus", écrit Marion Cotillard sur Instagram à côté d'une photo d'Adèle Haenel.

Neuer Inhalt Horizontal Line