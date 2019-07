Le groupe d'extrême droite Génération Identitaire sont jugés jeudi en France pour l'opération anti-migrants menée à la frontière franco-italienne. Les autorités judiciaires estiment que leur mode d'action a pu laisser croire qu'ils appartenaient aux forces de l'ordre.

Le 21 avril 2018, Génération Identitaire avait monté une spectaculaire opération au col de l'Echelle, situé dans les Alpes françaises. Ce col (1762 mètres) est un point de passage de nombreux migrants en majorité originaires d'Afrique et traversant clandestinement la frontière à pied entre l'Italie et la France, dans des conditions périlleuses.

Une centaine de personnes vêtues de la même doudoune bleu clair et deux hélicoptères de location avaient été mobilisées. Une banderole géante avait été déployée et une "frontière symbolique" matérialisée dans la neige par des grillages en plastique.

Les militants d'extrême droite avaient prévu de "notifier" aux migrants qui passeraient par là que "la frontière (était) fermée et qu'ils (devaient) rentrer chez eux".

Génération Identitaire, son président Clément Gandelin, son porte-parole Romain Espino, et un autre membre comparaissent jeudi devant le tribunal correctionnel de Gap (sud) pour "activités exercées dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique" (article 433-13 du Code pénal français). Ils risquent un an de prison et 15'000 euros d'amende, et 75'000 euros d'amende pour l'association.

Sous la même bannière "Defend Europe", les identitaires avaient affrété un navire en Méditerranée en 2017 pour protester contre l'immigration en provenance d'Afrique.

Volonté de "confusion"

L'action du col de l'Echelle avait provoqué un tollé politique en France, d'autant que l'Assemblée nationale siégeait exceptionnellement ce samedi-là. En réaction, une centaine de militants pro-migrants avaient franchi le dimanche la frontière franco-italienne avec une trentaine de migrants, occasionnant des bousculades avec les forces de l'ordre.

Sept participants - quatre Français, une Italienne, et deux Suisses - ont été condamnés à Gap en décembre, dont deux à de la prison ferme. Ce jugement avait outré les habitants portant assistance aux migrants, très actifs dans cette région où 3787 entrants illégaux ont été remis aux autorités italiennes en procédure de non-admission en 2018.

Car si les infractions commises ce week-end-là par les pro-migrants ont semblé assez simples à établir, le procureur de la République de Gap a dû mener une "enquête approfondie" pour déterminer ce qu'il pouvait reprocher à Génération Identitaire, le 21 avril et au cours de maraudes menées par ses militants jusqu'à fin juin 2018.

