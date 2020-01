L'aire d'arrivée du Chuenisbärgli va être en ébullition dès 13h30.

Pas moins de quatre Suisses occupent les cinq premières places au terme de la 1re manche du slalom Coupe du monde d'Adelboden, Daniel Yule pointant en tête devant le Français Clément Noël (à 0''25).

Suivent Ramon Zenhäusern (à 0''33), l'étonnant Tanguy Nef (à 0''35) et Loïc Meillard (à 0''48)! Un tir groupé qui a déjà rempli de joie l'impressionnant et bruyant public massé dans la station bernoise. L'adrénaline sera à son paroxysme lors de la deuxième manche. Pour rappel, les Suisses n'ont plus gagné lors de cette étape traditionnelle du circuit Coupe du monde depuis janvier 2008 (Marc Berthod en géant).

Le suspense promet puisque les écarts demeurent minces. Sixième à mi-épreuve, le Russe Alexander Khoroshilov n'accuse en effet "qu'une" demi-deconde de retard. Même Henrik Krisoffersen, seulement huitième, est capable de remonter au classement, avec ses 67 centièmes de retard. Le Norvégien, leader du général et de la Coupe du monde de slalom, était très mécontent, ce qui laisse augurer un second passage de feu.

Mais Daniel Yule a déjà prouvé qu'il était capable de résister à la pression, même au plus haut niveau. Le Valaisan vient de remporter (pour la deuxième fois) le slalom de Madonna di Campiglio. S'il s'impose, Yule deviendra tout simplement le meilleur slalomeur suisse de l'histoire, devant Dumeng Giovanoli, Pirmin Zurbriggen et Didier Plaschy, qui comptent comme lui deux succès sur le Cirque blanc.

