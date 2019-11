Le bénéfice net de juillet à septembre a reculé de 1,8% sur un an, à 646 millions d'euros (710 millions de francs), mais fait un peu mieux que les attentes du consensus interrogé par Factset. (archives).

L'équipementier sportif allemand Adidas a confirmé ses objectifs annuels mercredi, après une légère baisse sur un an de son bénéfice net au troisième trimestre. Les ventes ont quant à elles progressé plus fortement que prévu.

Le bénéfice net de juillet à septembre a reculé de 1,8% sur un an, à 646 millions d'euros (710 millions de francs), mais fait un peu mieux que les attentes du consensus interrogé par Factset. Le chiffre d'affaires, à 6,4 milliards d'euros, a augmenté de 9,1%, dépassant aussi les attentes.

En données corrigées des variations de changes, permettant de mieux comparer les performances sur un an, le rival de Nike a vu ses ventes globales augmenter de 6%.

Les ventes en Chine (+11%) ont tiré l'ensemble, tandis que l'Amérique du Nord, où les soucis de livraison de textiles de début d'année ont été réglés, a affiché une hausse de 10%. L'Europe a timidement retrouvé le chemin de la croissance (+3%).

Reebok retrouve la forme

Les ventes de la marque phare Adidas ont progressé de 6%, grâce aux catégories training, running et outdoor, dans une année sans événement sportif majeur. La filiale américaine à problèmes, Reebok, a confirmé pour sa part le redressement de ses ventes (+2%).

Les ventes sur internet du groupe ont progressé de 14%, marquant un ralentissement par rapport à la croissance de 74% l'an dernier à période comparable.

Ramenées en euros, les ventes de la marque Adidas ont globalement augmenté de 9,5% sur un an.

La marge brute a progressé de 0,3 point, à 52,1%, grâce à un meilleur mix obtenu entre canaux de distribution. Mais la marge opérationnelle a elle reculé d'1,3 point, à 14%, en ayant anticipé sur le trimestre des charges promotionnelles pour faire accélérer les ventes sur la seconde partie de l'année.

Le résultat opérationnel (Ebit) est ainsi ressorti en légère baisse de 0,3%, à 897 millions d'euros, faisant un peu mieux que les attentes de Factset.

"Nous confirmons nos prévisions pour l'année et sommes toujours convaincus que la croissance des ventes au quatrième trimestre va accélérer de manière significative", a déclaré le patron du groupe, Kaspar Rorsted, dans un communiqué.

Adidas table toujours sur une hausse de ses ventes annuelles entre 5 et 8% à taux de change constants, une marge brute de 52% et un résultat net oscillant entre 1,88 et 1,95 milliard d'euros.

