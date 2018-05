Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 mai 2018 10:45 27. mai 2018 - 10:45

Les services administratifs de la commune de Knonau (ZH) sont provisoirement fermés pour des raisons de sécurité. Des employés communaux ont reçu de graves menaces. La situation sera réévaluée la semaine prochaine.

Les services sont inaccessibles pour une période indéterminée, écrivait jeudi la commune de 1733 habitants sur son site internet. Les menaces émanent d'un individu isolé, selon le journal local Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern.

"Comme les menaces se sont fortement concrétisées et intensifiées, et après mûre réflexion, nous avons pris cette mesure", explique le maire Walter von Siebenthal dans le journal. Pour l'heure, on ne peut évaluer les risques potentiels pour le personnel communal.

Les personnes nécessitant un service de l'administration peuvent toutefois prendre un rendez-vous, précise la commune.

