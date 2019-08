Le Sommet Smile For Future a adopté une Déclaration de Lausanne sur le Climat à l'issue de ses travaux. Les jeunes participants affirment leur unité et leur volonté de changer le monde. Des actions sont agendées fin septembre.

Réunis depuis lundi à l'Université de Lausanne (UNIL), les quelque 400 militants pour le climat achèvent vendredi "une semaine intense". Lors d'une conférence de presse, ils ont affirmé que, malgré leurs différences (38 pays et 29 langues), ils partagent les mêmes préoccupations, buts et valeurs.

"La crise climatique ne connaît pas de frontière, et nous n'ont plus. Ensemble, nous allons changer ce monde et le rendre meilleur. Pour nous et pour toutes les générations à venir", ont assuré les grévistes du climat dans leur Déclaration de Lausanne de 7 pages.

Trois demandes essentielles se dégagent des travaux. Il faut assurer la justice climatique et l'équité, maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré par rapport aux niveaux préindustriels et écouter les meilleurs travaux scientifiques disponibles.

Pour clôturer le Sommet Smile For Future, une manifestation va traverser la ville de Lausanne vendredi après-midi, de la gare jusqu'à Vidy. La militante suédoise Greta Thunberg doit participer au cortège.

