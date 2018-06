Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

2 juin 2018

La mise en scène très critiquée du faux assassinat du journaliste russe en Ukraine a permis de découvrir une liste de 47 noms, présentés comme les cibles d'assassinats potentiels, a affirmé le procureur vendredi. La plupart sont des journalistes ukrainiens et russes.

Le procureur général a précisé dans son message sur le réseau social Facebook que les 47 personnes concernées avaient été prévenues et que des dispositions avaient été prises pour assurer leur sécurité.

Le journaliste russe Matveï Ganapolski, qui vit à Kiev depuis 2015 et a aussi obtenu la citoyenneté ukrainienne, a déclaré sur la radio russe Echo de Moscou, son employeur, qu'il avait été convoqué par les services de sécurité ukrainiens et mis en garde contre les risques qui pesaient sur sa vie.

Il a précisé avoir eu connaissance de nouvelles informations sur les menaces contre Arkadi Babtchenko qui montraient selon lui que "l'affaire est très grave; une attaque était planifiée et ils se préparaient à le tuer".

Rencontre avec des diplomates

Vendredi après-midi, une dizaine de diplomates en poste à Kiev des pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon), s'étaient rendus au parquet général d'Ukraine pour une rencontre à huis clos, qui a duré presque deux heures, ont constaté des journalistes de l'AFP.

A cette occasion, "il a été souligné à l'attention de la communauté internationale que seule la stratégie choisie permettait non seulement d'éviter la mort du journaliste, d'empêcher un crime, de documenter les actions de l'organisateur et de recueillir des preuves (...) mais aussi de recevoir des informations concernant de possibles victimes contre lesquelles se préparaient probablement des actes terroristes et des meurtres", a plaidé le parquet dans un communiqué.

Donné pour mort mardi soir, abattu de trois balles dans le dos, le journaliste Arkadi Babtchenko, virulent critique du Kremlin qui s'est exilé en Ukraine, est réapparu vivant au cours d'une conférence de presse au siège des services secrets SBU le jour suivant.

Le SBU et le parquet général ont alors révélé que l'annonce de sa mort était une mise en scène pour déjouer une tentative d'assassinat organisée. Les autorités ukrainiennes accusent les services secrets russes.

