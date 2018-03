Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

6 juillet 2011

Natation - La Fédération internationale a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision prise par la Fédération brésilienne concernant le sprinter Cesar Cielo.

Contrôlé positif à un diurétique lors des championnats nationaux en mai, Cesar Cielo (24 ans) n'avait écopé que d'un avertissement de la part de la Fédération brésilienne. Le double champion du monde 2009 (50 et 100 m libre) et champion olympique 2008 du 50 m libre a évoqué une contamination par un complément alimentaire.

L'appel étant suspensif dans l'attente de la décision du TAS, les athlètes ne sont pas interdits de compétition durant cette période. La FINA fera tout son possible pour que le Tribunal arbitral prenne une décision dans les plus brefs délais. Les prochains Mondiaux auront en effet lieu à Shanghai du 24 au 31 juillet.

