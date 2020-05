Le FC Séoul a été condamné à une amende record de 100 millions de wons (74'000 euros) pour avoir rempli ses tribunes vides avec des poupées sexuelles.

La Ligue sud-coréenne estime que le club a "profondément humilié ses fans de sexe féminin".

Le FC Séoul est sous le feu des critiques pour avoir déployé dimanche, lors d'un match contre le Gwangju FC, des dizaines de mannequins en silicone pour remplacer en partie les supporters dans des gradins vides en raison du coronavirus. La K-League lui a infligé la plus lourde amende de ses 38 ans d'existence.

Les mannequins aux silhouettes aguicheuses, qui portaient des t-shirts et tenaient des pancartes d'un vendeur de sex-toys, ont fait la Une des journaux de toute la planète. Après avoir étudié le dossier, la K-League a accepté l'argument avancé par le FC Séoul selon lequel il ne savait pas qu'il s'agissait de sex-toys.

La Ligue a cependant souligné qu'il "aurait facilement pu reconnaître leur usage en faisant preuve de bon sens et d'expérience". "La controverse autour de cet incident (...) a profondément humilié et blessé les fans de sexe féminin (et) porté atteinte à l'intégrité de la ligue", a souligné la K-League dans un communiqué.

Le FC Séoul, qui a accepté cette décision, a présenté ses excuses et promis que ces faits ne se reproduiraient pas. Selon des médias, la société qui distribue ces mannequins a contacté la K-League en proposant de lui fournir gratuitement ses produits pour remplir ses tribunes vides. Elle a ensuite été présentée auprès du FC Séoul.

