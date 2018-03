Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Berne - Les deux otages suisses en Libye attendent leur procès pour "activités économiques illégales" ce week-end. Leur comparution avait été reportée avant Noël pour une raison inconnue.

Les deux Suisses ont déjà été condamnés le 30 novembre à seize mois de prison ferme et à une amende de 2000 dinars libyens chacun, soit environ 1600 francs, pour avoir enfreint la législation sur les visas. Ils ont fait recours et leur cas devrait être examiné les 10 et 14 janvier.

Les organisations de défense des droits de l'homme Amnesty International (AI) et Human Rights Watch (HRW) ont dénoncé ce procès. Elles ont estimé qu'il n'avait pas respecté les exigences d'une procédure équitable et qu'il s'agissait d'un procès politique.

Max Göldi, directeur de l'antenne libyenne du groupe ABB, et Rachid Hamdani, un employé d'une entreprise de construction, sont retenus en Libye depuis le 19 juillet 2008.

