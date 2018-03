Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Bruxelles - Le numéro un libyen Mouammar Kadhafi a appelé dans un discours au jihad (guerre sainte) contre la Suisse qu'il a qualifiée de "mécréante" et d'"apostate". Il dénonce l'interdiction de la construction des minarets votée par le peuple suisse en novembre.

"C'est contre la Suisse mécréante et apostate qui détruit les maisons d'Allah que le jihad doit être proclamé par tous les moyens", a déclaré le colonel Kadhafi. Pour le numéro un libyen, "le jihad contre la Suisse, contre le sionisme, contre l'agression étrangère (...) , n'est pas du terrorisme".

"Tout musulman partout dans le monde qui traite avec la Suisse est un infidèle... (et est) contre l'islam, contre Mahomet, contre Dieu, contre le coran", a ajouté le colonel Kadhafi devant des milliers de personnes.

A Bruxelles, les ministres européens de l'Union européenne (UE) ont assuré la Suisse de leur solidarité dans le contentieux avec la Libye. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a évoqué la crise avec ses homologues des 27.

La réunion n'a cependant débouché sur aucune décision. La cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) a expliqué que la Suisse s'efforçait de trouver une solution diplomatique avec l'aide de la présidence espagnole de l'UE et d'autres pays européens.

"Aucune exigence ne nous a été imposée", a dit la ministre suisse de la Justice à l'issue des entretiens. La pratique des règles de Schengen n'a cette fois pas été discutée, a-t-elle ajouté. Bien au contraire, les Etats membres de la convention ont renouvelé leur soutien à la Suisse.

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quant à lui souligné que la question de l'interprétation et de l'usage de la convention de Schengen serait clarifiée plus tard.

Selon lui, trois points forts sont ressortis de la réunion: soutien des Etats membres de Schengen à la Suisse, nécessité pour la Suisse et la Libye d'intensifier leurs relations diplomatiques et renforcement des "efforts timides" de la Commission et du Conseil pour trouver une solution.

