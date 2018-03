Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 décembre 2009 21:46 24. décembre 2009 - 21:46

Vienne - L'ex-président de la Cour constitutionnelle autrichienne a été condamné à Vienne à une amende de 10'000 euros pour avoir diffamé la mère de Natascha Kampusch. Il avait prétendu en public que la jeune fille avait eu une meilleure vie auprès de son ravisseur qu'avec sa mère.

L'avocat de Ludwig Adamovich a immédiatement interjeté appel du jugement. Lors du procès intenté par la mère de Natascha, Brigitte Sirny, M.Adamovich a réitéré ses propos. Il a affirmé une nouvelle fois que Mme Sirny n'avait pas su faire preuve d'attention et d'amour pour sa fille lorsqu'elle était petite et qu'il y avait bien "des indications qu'il s'était développé entre le ravisseur (Wolfgang Priklopil) et sa victime (Natascha Kampusch) une relation positive et de tendresse".

M.Adamovich a indiqué à la sortie du tribunal qu'il réfléchissait à une démission de son poste de responsable de la commission d'évaluation sur cette affaire d'enlèvement.

La jeune fille de 18 ans s'était échappée en août 2006 du cachot où l'avait retenue durant huit ans et demi son ravisseur Wolfgang Priklopil, un agent immobilier quadragénaire dans la banlieue de Vienne.

Suite aux travaux de cette commission d'évaluation, la justice autrichienne avait décidé cet été de rouvrir le dossier sur l'enquête, close à l'automne 2006, et les "zones d'ombres" sur cet enlèvement pour s'assurer notamment que Priklopil avait bien agi seul.

Ce dernier s'était suicidé le soir du jour de l'évasion de Natascha Kampusch. L'ami auquel il s'était confié avant de se jeter sous un train a été soupçonné de complicité. L'affaire sera réexaminée en janvier par la justice autrichienne.

