Le groupe Dufry a fait les frais de la pandémie de coronavirus au premier trimestre.

Après une entame d'année sous de bons auspices, le détaillant aéroportuaire a vu ses recettes s'effondrer à mesure de l'introduction des restrictions de mouvement pour endiguer la propagation de la maladie et abandonne ses ambitions annuelles.

Les recettes réalisées entre janvier et mars ont chuté de 23,6% sur un an, à 1,44 milliard de francs. En termes organiques - ajusté des effets de change et d'acquisition - le repli est de 21,4%, confirme l'entreprise bâloise mardi dans un communiqué.

Alors que le chiffre d'affaires affichait encore une légère progression organique en janvier (+0,8%), la situation a commencé à se détériorer en février (-2,3%) avant de s'effondrer en mars (-55,9%).

En raison des décisions gouvernementales qui ont gelé le transport aérien dans toutes les régions, les ventes ont été quasiment réduites à néant en avril (-94,1%). "Etant donné le contexte actuel et la faible visibilité", Dufry a décidé comme la plupart des entreprises de la branche de suspendre ses objectifs annuels annoncés à mi-mars.

