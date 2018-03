Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 août 2010 16:17 28. août 2010 - 16:17

Kaboul - Les insurgés ont attaqué sans succès deux bases de l'OTAN sous commandement américain à Khost, dans l'est de l'Afghanistan. Au moins 24 talibans, dont des kamikazes, ont été abattus, a annoncé l'OTAN. Les attaques étaient menées par une trentaine d'assaillants au total.

Les talibans ont attaqué les bases opérationnelles avancées de Salerno et de Camp Chapman, a indiqué la Force internationale d'assistance à la sécurité (Isaf), précisant que "la majorité des assaillants ont été tués à l'extérieur des bases, mais que deux insurgés ont réussi à rompre le périmètre de sécurité et à pénétrer à l'intérieur de la base de Salerno".

Quinze insurgés ont été tués près de Salerno, six près de Chapman et trois, dont un commandant, lors d'une frappe aérienne lancée alors qu'ils se repliaient à bord d'un véhicule, selon l'Isaf. Cinq talibans auraient été capturés vivants. L'Isaf déplore elle-même quatre blessés.

Vestes bourrées d'explosifs saisies

Sept vestes bourrées d'explosifs ont été saisies ainsi que des véhicules piégés souvent utilisés lors d'attaques suicide, ajoute le communiqué.

Un porte-parole des talibans a dit que les insurgés avaient envoyé 28 kamikazes pour faire exploser des bombes contre une base à Khost, ville toute proche du Pakistan. Il a affirmé que les attaquants avaient réussi "à pénétrer dans la base".

Agents tués par erreur

En dépit de la présence de presque 150'000 militaires étrangers à travers le pays, le niveau de violence n'a jamais été aussi élevé en Afghanistan depuis le début des opérations fin 2001.

L'Isaf a par ailleurs fait savoir samedi qu'elle avait tué par erreur deux employés d'une société de sécurité privée lors d'un accrochage, vendredi, entre une patrouille et des insurgés dans la province de Wardak.

Ecolières intoxiquées

Enfin, à Kaboul, 48 écolières afghanes ont dû être hospitalisées à la suite d'une attaque au gaz toxique contre leur établissement scolaire. Il s'agit de la deuxième attaque de ce genre au cours des trois derniers jours.

