Auteur de ses deux premiers buts chez les professionnels contre Sion (3-1), Afimico Pululu a été la locomotive de Xamax. L'attaquant de bientôt 20 ans savoure "un jour très très particulier".

"Je l'ai attendu longtemps, ce moment. Ce premier but chez les professionnels. Je suis très heureux, surtout que cela a aidé l'équipe à gagner." Une victoire acquise grâce à "une plus grande justesse technique" et à une capacité à "mieux exploiter les situations de contre à la récupération du ballon", analyse Stéphane Henchoz.

"Nous avons beaucoup parlé après la défaite contre St-Gall, où nous n'avons pas été à la hauteur", révèle Raphaël Nuzzolo, qui a marqué le 3-0, "Nous avons livré une performance sur 90 minutes, mais nous savons où nous sommes encore. Il faut encore travailler et rester les pieds sur terre."

Sur cette même terre où semble s'être écrasé le FC Sion. "Il y a de la colère et de la déception, peste le portier Kevin Fickentscher. Avec ce que nous produisons en ce moment, nous ne pouvons pas prétendre à mieux."

