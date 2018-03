Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 janvier 2011 15:10 24. janvier 2011 - 15:10

Le conseiller national zurichois Hans Fehr, qui s'est fait agresser vendredi par des autonomes de gauche en marge de la réunion de l'Albisgüetli, a déposé plainte contre inconnu. Le démocrate du centre a subi des égratignures et des contusions aux côtes.

Il souhaite mettre un terme à cet épisode et ne plus le commenter, a déclaré M. Fehr. Il ne veut pas qu'on l'accuse d'instrumentaliser l'incident pour une cause politique.

