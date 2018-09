Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 septembre 2018 17:15 27. septembre 2018 - 17:15

L'Etat du Valais encourage les agriculteurs à préserver les milieux naturels. Les programmes mis sur pied rencontrent un succès important, a souligné jeudi le canton.

Il existe deux types de projets. Les premiers sont des mises en réseau qui permettent le maintien, voire l'extension d'espèces choisies selon la région. Ainsi, des oiseaux menacés ont été préservés grâce à des parties de champs laissées en jachère.

L'objectif des autres projets est de maintenir, promouvoir et développer des paysages visuellement attractifs et diversifiés. La plantation d'arbres et la diversité des cépages en sont des exemples, indique l'Etat du Valais dans un communiqué.

Pour permettre aux exploitants de participer aux programmes, le canton a investi plus de 2,5 millions de francs, et les paiements directs annuels alloués à la nature et au paysage sont passés de 1,4 million en 2013 à 23,4 millions en 2017. Actuellement, respectivement un tiers et deux tiers des alpages surfaces agricoles totales du canton sont sous contrat réseau et paysage.

