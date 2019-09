Lors de la traditionnelle Sichlete, agriculteurs et restaurateurs ont pu se rencontrer (archives).

Agriculteurs et restaurateurs veulent mettre en valeur les produits locaux. Afin de faire connaître leur projet "De la terre à la table", les partenaires ont participé à la traditionnelle Sichlete lundi après-midi sur la Place fédérale à Berne.

L'Union suisse des paysans, la Chambre bernoise d'agriculture, GastroSuisse et HotellerieSuisse ont mis en place une première rencontre entre agriculteurs et restaurateurs de la région bernoise. De telles collaborations sont bénéfiques aux deux parties, indiquent les organisateurs mardi dans un communiqué.

L'achat direct de produits locaux à la ferme est une opportunité pour les entreprises issues de la restauration de se distinguer. De plus, ces transactions permettent un approvisionnement rapide, économique et respectueux de l'environnement. Dans d'autres cantons, des rencontres entre exploitants agricoles et restaurateurs sont déjà proposées ou en cours de préparation. Martin Rufer, de l'Union suisse des paysans, cite Bâle, l'Argovie, les Grisons ou encore le canton de Vaud.

