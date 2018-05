Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Après Valladolid en Espagne et Pékin en Chine, Aigle accueillera une prestigieuse compétition internationale de vins en 2019. Le Concours mondial de Bruxelles se tiendra du 2 au 5 mai dans le Chablais vaudois.

"La commune est très fière d'accueillir ce concours et de partager la passion du vin avec des professionnels du monde entier. Organiser une compétition d'une telle ampleur ouvre une multitude de portes et offre une visibilité inestimable", note le syndic et président de la Fédération suisse des vignerons Frédéric Borloz dans un communiqué.

Une délégation emmenée par le syndic était présente cette année à Pékin pour assister à la 25e édition du concours. Le choix d'Aigle a été annoncé lors du dernier jour de la compétition. Et Frédéric Borloz s'est vu remettre le verre officiel du concours.

Choix idéal

Pour les organisateurs, Aigle constitue un choix idéal, relève le communiqué. La ville a mis en avant ses atouts: sa proximité avec les Alpes, le lac et le vignoble en terrasse de Lavaux, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Le canton compte huit appellations d'origine contrôlée et produit un quart des vins suisses. Et la plus grande région viticole de Suisse, le Valais, se trouve juste à côté.

Les séances de dégustation se tiendront dans les locaux de l'Union cycliste internationale (UCI) à Aigle. Les dégustateurs du concours et les journalistes visiteront différentes régions viticoles de Suisse, dont Vaud et le Valais. Cette année, plus de 330 dégustateurs de toutes les nationalités avaient fait le déplacement de Pékin pour goûter un nombre record de vins, soit plus de 9100.

Année exceptionnelle

La Suisse a participé pour la première fois au concours en 2006. Depuis trois ans, les inscriptions de vins suisses ont augmenté. En 2017, le pays a gagné 42 médailles, dont 3 Grand Gold.

L'année prochaine s'annonce exceptionnelle pour le monde viticole suisse et vaudois. Vevey accueillera la Fête des vignerons du 18 juillet au 11 août, un événement qui n'a lieu que cinq fois par siècle. Et la Suisse accueillera l'assemblée générale de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), notamment à Genève et dans l'arc lémanique.

