L'avionneur européen a placé plus de quarante nouveaux appareils auprès de la compagnie malaisienne. (archive)

La compagnie malaisienne long-courrier à bas coûts AirAsia X a passé une commande ferme pour 12 A330neo, la version remotorisée du long-courrier d'Airbus, et 30 A321XLR, le modèle à très long rayon d'action de son moyen-courrier.

La valeur globale des appraeils représente cinq milliards de dollars (à peu près autant en francs) au prix catalogue, a annoncé le groupe vendredi.

"Ce nouveau contrat porte à 78 le nombre d'A330neo commandés par AirAsia X, qui renforce ainsi sa place de principale compagnie cliente pour ce type d'appareils" et la commande d'A321XLR permet à sa maison mère AirAsia Group "de renforcer sa position de principale compagnie cliente dans le monde pour la famille A320, avec désormais 622 appareils commandés au total", a précisé Airbus dans un communiqué.

L'A321XLR (extra long range) a été lancé par le constructeur européen en juin au salon du Bourget et les premiers exemplaires seront livrés en 2023. Cette nouvelle version de son monocouloir peut parcourir jusqu'à 4.700 miles nautiques (8.700 kilomètres), soit "15% de plus" que la précédente version, A321LR (long-range).

Elle permet d'exploiter avec un monocouloir des liaisons moins fréquentées qui jusqu'ici ne pouvaient l'être que par des gros porteurs moins rentables, selon Airbus.

"AirAsia X a été le pionnier du modèle long-courrier à bas coût dans la région Asie-Pacifique", a commenté Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus. "Cette nouvelle commande d'A330neo et d'A321XLR confirme le succès de la solution proposée par Airbus pour répondre à la demande du marché intermédiaire en associant monocouloirs et gros porteurs", a-t-il ajouté.

"L'A321XLR offre le plus long rayon d'action de tous les monocouloirs et nous permettra de proposer des vols vers de nouvelles destinations", a expliqué Tan Sri Tony Fernandes, président exécutif d'AirAsia Group, cité dans le communiqué estimant que les deux types d'appareils commandés "se complètent parfaitement sur le segment long-courrier à bas coût et nous permettront de renforcer davantage notre position de leader sur le marché dans ce secteur en forte croissance".

