Ce contenu a été publié le 26 septembre 2018 22:25 26. septembre 2018 - 22:25

Le Borussia Dortmund revient sur le Bayern. Vainqueurs 7-0 contre Nuremberg mercredi avec un but de Akanji, les joueurs de Favre sont à 2 points des Bavarois.

Le BvB ne pouvait pas laisser passer sa chance de reprendre du terrain à son concurrent direct pour le titre, qui avait concédé mardi le match nul (1-1) à domicile contre Augsbourg. Cela a été fait, et avec la manière.

Avec Bürki et Akanji titulaires, Dortmund l'a emporté 7-0 contre Nuremberg, grâce à des buts de Larsen (9e), Reus (32e, 58e), Hakimi (49e), Akanji (74e), Sancho (86e) et Weigl (88e). Sur son but, Akanji a récupéré un ballon dans la surface avant d'ajuster le portier adverse d'une frappe sèche. De quoi contribuer à l'invincibilité à laquelle s'accrochent Favre et ses hommes depuis le début de saison.

Avec seulement un point de moins, le Borussia Mönchengladbach n'est pas loin. Avec Sommer et Elvedi titulaires, Zakaria entré à la 76e et resté sur le banc, "Die Fohlen" ont battu l'Eintracht Francfort de Gelson Fernandes (70 minutes de jeu) 3-1.

Si le but de l'Eintracht a été inscrit suite à une sortie peu décidée de Sommer, Nico Elvedi peut se targuer d'avoir ouvert son compteur de la saison. Le Zurichois a repris de la tête un corner pour signer le dernier but de son équipe (85e). Les défenseurs suisses sont à la fête.

