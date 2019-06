Deux joueurs suisses figurent dans l'équipe-type du tournoi final de la Ligue des nations, établie par l'UEFA: Manuel Akanji et Kevin Mbabu.

Les deux défenseurs helvétiques côtoyent du beau monde au sein de ce "onze" des meilleurs joueurs du tour final à quatre. En défense, les deux Suisses font équipe avec le Néerlandais De Light et les Portugais Guerrero et Dias. En attaque, on retrouve le duo néerlando-portugais Memphis Depay et Cristiano Ronaldo.

Le défenseur central de Dortmund et le latéral des Young Boys furent les éléments dominants d'une Suisse battue par le Portugal et l'Angleterre.

