1 octobre 2018

Le Russe Igor Akinfeev a annoncé lundi qu'il mettait un terme à sa carrière internationale.

Le gardien de 32 ans fut le héros du 8e de finale de la Coupe du monde 2018 remporté aux tirs au but contre l'Espagne (1-1 ap, 4-3 tab). "Chaque histoire a un début et une fin. Voilà, mon histoire avec la sélection nationale est logiquement arrivée à sa fin", a déclaré le portier aux 111 sélections, dans un communiqué publié sur les site de la Fédération russe et du CSKA Moscou.

"Pour moi, cela a été un immense honneur de mener la sélection russe en tant que capitaine lors de la Coupe du monde à domicile. Pour être honnête, je n'avais même pas rêvé de ça mais c'est arrivé et cela a été, peut-être, le sommet de ma carrière avec l'équipe nationale", poursuit-il.

Igor Akinfeev a fait ses débuts avec la sélection russe en 2004 alors qu'il n'avait que 18 ans. Fin août, il a prolongé son contrat avec le CSKA Moscou jusqu'en 2022. "Je quitte la sélection avec la conscience claire. Une jeune et prometteuse génération est arrivée en Russie", a-t-il ajouté.

Vainqueur en 2005 de la Coupe de l'UEFA, Akinfeev a été six fois champion de Russie et il a remporté six Coupes de Russie avec le CSKA. En 2008, il avait été demi-finaliste de l'Euro avec la Russie.

