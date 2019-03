Le conseiller fédéral Alain Berset, ici en compagnie de Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG), à New York.

Alain Berset a déclaré lundi à New York que le fossé entre les paroles et les actes doit être comblé en matière d'égalité entre les sexes. Il s'exprimait dans le cadre de la 63e session de la Commission de l'ONU sur la condition de la femme (CSW).

La réalité est que les femmes et les filles du monde entier sont encore victimes de discrimination et d'oppression, a souligné le conseiller fédéral. Pas un seul pays n'a encore réussi à atteindre la pleine égalité.

La situation dans les pays développés ne peut naturellement pas être comparée à celle de certaines régions d'Asie ou d'Afrique, a ajouté M. Berset. Quelque soit le niveau de développement d'un Etat, des progrès peuvent toutefois encore être réalisés.

La CSW est la deuxième plus grande réunion annuelle au siège de l'ONU, avec environ 5000 participants et 450 événements parallèles. Alain Berset a déclaré aux médias sur place avoir été frappé par l'atmosphère positive et l'énergie qui émanaient de cette conférence.

Le conseiller fédéral a par ailleurs salué l'excellent travail du secrétaire général des Nations Unies António Guterres dans le domaine de l'égalité des sexes. Depuis son investiture en janvier 2017, il s'est engagé à faire en sorte que la moitié des postes à l'ONU soient occupés par des femmes.

Efforts en Suisse

A New York, Alain Berset a rappelé les efforts de la Suisse en faveur de la promotion de l’égalité salariale. Les femmes en sont les premières bénéficiaires, mais les retombées sont aussi bénéfiques pour l’économie.

Il a souligné que cette question, mais aussi celle de la compatibilité entre vie professionnelle et familiale étaient d'actualité en Suisse. Cette dernière a toutefois fait des progrès, par exemple en exigeant que les entreprises sollicitant des mandats publics doivent mener une analyse sur l'égalité salariale.

Lors de discussions bilatérales, M. Berset a également constaté que d'autres pays étaient intéressés par le logiciel Logib développé par la Suisse. Celui-ci peut être utilisé pour vérifier l'égalité salariale dans une entreprise.

