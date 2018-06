Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 juin 2018 17:15 16. juin 2018 - 17:15

On voit bien que son oeil pétille. Comme tout le monde, Alain Berset a hâte d'y être. Le président de la Confédération sera dimanche le premier supporter de l'équipe de Suisse à Rostov-sur-le-Don.

"Il ne manque plus que la libération du coup d'envoi, explique le président qui a rencontré les joueurs samedi au stade. Je ne fais que traduire le ressenti du pays. Cette équipe de Suisse a livré un parcours remarquable lors du tour préliminaire. Enfin, les matches de préparation se sont très bien déroulés. Et dimanche, c'est le Brésil qui sera l'adversaire. Jouer une telle équipe revêt un caractère spécial. Cette rencontre est magnifique."

Le conseiller fédéral ne l'a pas encore jouée dans sa tête comme ont pu le faire tant de supporters de l'équipe de Suisse. "Je ne suis pas un commentateur sportif, s'amuse-t-il. Je veux me laisser surprendre par cette équipe de Suisse. Tout en connaissant ses forces et sa générosité."

Alain Berset a, comme tous les observateurs, pu mesurer le gigantisme de cette Coupe du monde en Russie. "A Rostov-sur-le-Don, ce Suisse - Brésil se disputera dans un stade flambant neuf qui comporte 50'000 places et qui n'est pourtant pas le plus grand du pays, explique-t-il. C'est ainsi que l'on peut se rendre compte de la dimension de la Coupe du monde. Elle est énorme. On ne peut pas organiser partout un tel événement. La Russie a pu le faire, j'en suis très heureux. Comme je suis très heureux de pouvoir suivre ce premier match de l'équipe de Suisse dimanche."

Le Fribourgeois n'a pas écarté la possibilité de revenir en Russie si la Suisse avait le bonheur de franchir le premier tour.

