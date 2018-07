Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 juillet 2018 18:10 10. juillet 2018 - 18:10

Au deuxième jour de sa visite officielle au Kenya, le président de la Confédération Alain Berset s'est rendu dans le camp de réfugiés de Kakuma. Il a notamment visité deux projets de formation soutenus par la Suisse, qui lui ont fait forte impression.

Le fait que des formations, professionnelles et académiques, soient fournies aux réfugiés en plus de l'aide humanitaire a impressionné M. Berset. La prise en compte de la population locale dans ces projets a également retenu l'attention du président, a expliqué sa porte-parole Nicole Lamon à Keystone-ATS.

L'un des projets propose des cours de formation professionnelle dans plusieurs domaines, dont la boulangerie ou la mécanique. L'autre, dans lequel l'Université de Genève est impliquée, offre un enseignement académique à distance.

Etant donné que les réfugiés passent de longues périodes dans ce camp, il s'agit d'améliorer leurs perspectives. De plus, quand ils pourront rentrer dans leur pays, ils seront plus à même d'y contribuer à la reconstruction, relève Séverine Weber, directrice régionale de la Direction du développement et de la coopération (DDC) pour la Corne de l'Afrique, interrogée par Keystone-ATS.

La majorité des réfugiés vivant dans le camp de Kakuma viennent du Soudan du Sud, précise-t-elle. Toutefois, 19 nationalités sont représentées. Situé dans le nord du Kenya, le camp existe depuis 25 ans. Selon le site internet du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), il abrite plus de 185'000 personnes. En moyenne, les réfugiés restent dix-sept ans dans un camp, selon l'organisation onusienne.

Restitution d'avoirs bloqués

La visite du camp de Kakuma conclut le voyage officiel de deux jours du président de la Confédération au Kenya. La veille, il a été reçu par son homologue Uhuru Kenyatta. Les deux dirigeants ont relevé le fort potentiel que présente une collaboration plus étroite entre les deux pays, avait indiqué le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans un communiqué. Ils se sont aussi entretenus de la lutte contre la corruption, la santé publique et des questions internationales.

Une déclaration d’intention visant à la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite a été signée en présence des deux présidents. Elle fixe les principes selon lesquels la Suisse pourra restituer au Kenya des avoirs acquis illicitement. Le Royaume-uni et l'île anglo-normande de Jersey s’associeront aussi à cette déclaration d'intention.

Neuer Inhalt Horizontal Line