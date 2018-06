Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Alain Berset a visité vendredi à Lausanne le Musée olympique. Guidé par le président du CIO Thomas Bach, le président de la Confédération a souligné l'attachement de la Suisse aux institutions olympiques.

Outre la visite du musée sur les quais d'Ouchy, les deux responsables ont discuté des réformes entreprises par le Comité international olympique (CIO), notamment en matière de durabilité et de droits de l'homme. Les enjeux économiques de la présence du CIO en Suisse ont aussi figuré au menu des entretiens.

Gros enjeu financier

Dans son communiqué, le CIO note que les 45 organisations sportives internationales basées en Suisse emploient 2150 personnes, dont une majorité travaille pour le CIO. Ce secteur injecte 1,07 milliard de francs dans l'économie helvétique par an.

Avec plus de 500 millions de francs, le canton de Vaud bénéficie de plus de la moitié de cet apport d'argent. "Ma visite au CIO aujourd'hui m'a permis de réitérer le fort attachement de la Suisse au CIO, organisation dont nous sommes l'hôte depuis plus de 100 ans", a relevé Alain Berset, cité dans le communiqué.

Nouveau siège

L'inauguration en 2019 lors de la Journée olympique du nouveau siège du CIO à Vidy (la Maison olympique) "viendra renforcer notre profond attachement à la capitale olympique et à la Suisse. Cet investissement témoigne de notre fidélité à Lausanne", a souligné de son côté Thomas Bach.

Le conseiller d'Etat vaudois Philippe Leuba et le syndic de Lausanne Grégoire Junod ont participé à la visite. Le président du CIO Thomas Bach est attendu à un autre événement sportif en fin de journée: l'inauguration du centre lausannois de la Tuilière qui abritera neuf terrains de football.

