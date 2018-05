Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

24 mai 2018 - 16:04

Alain Geiger est le nouvel entraîneur de Servette. Le Valaisan de 58 ans a signé un contrat portant sur deux années avec une année supplémentaire en option en cas de promotion en Super League.

Alain Geiger est une figure connue du football helvétique. Il est le deuxième joueur le plus capé en équipe de Suisse avec 112 sélections. Il a participé à la Coupe du monde 1994 et l’Euro 1996. En tant que joueur, il a porté durant cinq saisons le maillot servettien avec lequel il a remporté le championnat de Suisse en 1985 et la Coupe en 1984. Il a également joué à Sion, Xamax, GC et Saint-Etienne.

Sa carrière d’entraîneur a débuté à Grasshopper où il a entraîné la réserve. Il est passé ensuite par Xamax, Aarau et le Lausanne-Sport avant de partir en Afrique du Nord où il a dirigé plusieurs clubs dont notamment l’ES Sétif et le CS Sfaxien.

Il succède à la Praille à Bojan Dimic, qui avait remplacé en cours de saison dernière Meho Kodro.

