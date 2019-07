Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a fait mieux que conserver le maillot jaune vendredi.

Le Français a gagné le contre-la-montre de Pau, 13e étape du Tour de France, en devançant de 14'' le vainqueur sortant Geraint Thomas (Ineos).

Survolté, Julian Alaphilippe a enlevé pour la première fois un contre-la-montre du Tour, le premier succès depuis très longtemps d'un coureur français dans un "chrono" de ce niveau. Au terme des 27,2 km du parcours, le no 1 mondial a porté à 1'26'' son avance au classement général sur Thomas, lequel a pris du temps sur les autres candidats au podium final.

Parmi les perdants du jour, le grimpeur colombien Egan Bernal a cédé 1'22'' à Geraint Thomas, son coéquipier. Le Britannique Adam Yates et le Colombien Nairo Quintana, et plus encore le Français Romain Bardet, ont abandonné encore plus de temps. Quant à Stefan Küng, il doit se contenter du 27e rang après avoir chuté.

Place au Tourmalet

Le match entre Thomas et Alaphilippe, qui sont partis dans un intervalle de deux minutes, s'est poursuivi sur l'ensemble du parcours. Le Français, parti en trombe, a pris l'avantage (6'') dans la première partie, la plus vallonnée. Thomas a stabilisé ensuite l'écart (5''). Mais Alaphilippe s'est arraché dans la petite côte précédant l'arrivée, jusqu'à la ligne, pour décrocher sa quatrième victoire sur le Tour de France, la deuxième dans cette édition.

Samedi, le Tour dépasse pour la première fois cette année les 2000 mètres d'altitude. La 14e étape, limitée à 117,5 kilomètres à partir de Tarbes, escalade le Soulor et se conclut au sommet du col du Tourmalet, le "géant" des Pyrénées. On en saura un peu plus sur le véritable potentiel de Julian Alaphilippe au général.

Une chute sans gravité pour Küng

Meilleur Suisse dans ce "chrono", le champion national de la spécialité Stefan Küng n'a pu faire mieux qu'une 27e place à 1'50'' d'Alaphilippe. Le Thurgovien, qui espérait frapper un grand coup, a une nouvelle fois dû déchanter. "J'ai chuté dans le quatrième virage je crois, dans la ville de Pau", a-t-il souligné au micro de la RTS.

"Il faut toujours rouler à la limite dans un chrono. Je suis arrivé trop vite, et j'ai glissé. Mais il n'y a rien de grave", a assuré Stefan Küng. "Mais c'est clair que j'ai perdu très vite du temps et le bon rythme. Ca ne servait ensuite à rien de prendre trop de risques. Il y a encore beaucoup d'étapes, et j'ai un rôle à jouer pour aider Thibaut" Pinot, son leader.

Lourde chute pour van Aert

Wout van Aert a également chuté vendredi, mais très lourdement. Contraint à l'abandon, le Belge a pris un des derniers virages du parcours à la corde et a accroché une barrière. Touché notamment à la jambe droite, il est resté au sol, mais était conscient selon son équipe Jumbo.

Une ambulance est arrivée ensuite sur les lieux, à peu près à hauteur de la flamme rouge du dernier kilomètre, pour diriger Wout van Aert (24 ans) vers un établissement hospitalier. Le champion de Belgique du contre-la-montre avait gagné lundi l'étape d'Albi, pour sa première participation au Tour de France.

