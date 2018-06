Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

3 juin 2018 09:26

Albane Valenzuela a refait un peu de son retard à l'US Open féminin. 22e à l'issue des deux premiers tours, elle pointe désormais au 14e rang, à 12 coups de la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn.

La Genevoise est la deuxième du circuit amateurs, un coup derrière une autre Thaïlandaise, Patty Tavatanakit. Avec sa carte de 216, elle ne se trouve qu'à quatre coups du top 5. Mais au sommet, Ariya Jutanugarn se promène avec quatre coups d'avance sur l'Australienne Sarah Jane Smith. Elle a fait un grand pas vers la victoire finale de ce deuxième tournoi du Grand Chelem, lors du 3e tour disputé à Shoal Creek dans l'Alabama.

L'ancienne numéro 1 mondiale n'avait pas pu terminer son 2e tour vendredi à cause des intempéries et l'a bouclé très tôt samedi matin, avant d'enchaîner sur son troisième tour. Elle accusait trois coups de retard sur Smith au début du 3e tour, mais elle l'a débordée avec une série de sept birdies entre les trous 8 et 17.

Elle peut viser son neuvième titre sur le circuit LPGA, le deuxième dans un rendez-vous majeur après son sacre lors du British Open 2016.

La Sud-Coréenne Kim Hyo-joo occupe la 3e place (210, -6), à six coups d'Ariya tandis que la no 1 mondiale, la Sud-Coréenne Park In-bee est 5e (212, -4) à huit longueurs de la Thaïlandaise. La tenante du titre, la Sud-Coréenne Park Sung-hyun, n'a pas franchi le cut, tout comme la no 2 mondiale, la Chinoise Feng Shanshan.

