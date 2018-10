Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 octobre 2018 18:28 15. octobre 2018 - 18:28

L'album posthume de Johnny Hallyday est mis en vente vendredi. Cet opus enregistré au cours des derniers mois de la vie du rockeur, a fait l'objet d'un différend entre sa veuve Laeticia Hallyday et ses deux enfants aînés et artistes David Hallyday et Laura Smet.

Près de 800'000 exemplaires vont être lancés en France."On a même été obligés de freiner les magasins", a annoncé la Warner lors d'une présentation à la presse de ce disque, le 51e album studio de la rockstar décédée en décembre dernier.

Laeticia Hallyday ainsi que David Hallyday et Laura Smet sont au coeur d'une bataille juridique pour l'héritage de la star. Ces deux enfants aînés s'estiment déshérités par le testament de leur père, rédigé en 2014 sous l'empire du droit américain. Une première audience est prévue le 22 novembre en France pour débattre de la compétence du tribunal.

