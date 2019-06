La protection civile néo-zélandaise annonce des courants inhabituellement forts et dangereux près du rivage (archives).

La protection civile néo-zélandaise a émis dimanche une alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,4 enregistré dans la matinée dans l'océan Pacifique près des îles Kermadec. Ce territoire néo-zélandais est inhabité.

Après la secousse à 10h55, à une profondeur de 34 km et à 928 km au nord-est de la ville de Tauranga, sur l'île du Nord, selon l'institut géologique américain (USGS), "des courants inhabituellement forts et dangereux et des déferlements imprévisibles sont attendus près du rivage", a averti la protection civile.

"Cela signifie une menace pour les activités sur les plages, dans les ports, dans les estuaires et pour la navigation des petites embarcations", a-t-elle ajouté.

