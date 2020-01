On n'arrête plus Alex Ovechkin ! Auteur d'un doublé trois jours plus tôt contre Carolina, le Russe a signé un triplé lors du succès 5-2 de Washington devant New Jersey.

Les Devils ont donc concédé leur trentième défaite de la saison face à un adversaire qui a le bonheur de compter dans ses rangs un joueur d'exception. Auteur déjà de 31 réussites depuis les trois coups du championnat, le Russe bouclera ainsi une quinzième saison de rang en NHL avec 30 buts ou plus.

Face aux Capitals, Nico Hischier a accusé un bilan de -2. Le Valaisan a, toutefois, comptabilisé son 29e point de la saison grâce à son assist sur le 3-1 de Wayne Simmonds.

"Muet" depuis deux rencontres, Roman Josi a, pour sa part, délivré une 33e passe décisive pour son 45e point à Nashville où les Predators se sont inclinés 4-2 devant Anaheim. Nashville se retrouve désormais à cinq points de la barre après avoir perdu sept de ses dix derniers matches.

