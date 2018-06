Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Grande première en Grèce: Alexis Tsipras est apparu brièvement vendredi pour la première fois en cravate depuis qu'il est premier ministre. Il voulait ainsi saluer l'accord de l'Eurogroupe actant la fin des programmes d'aide pour la Grèce.

M. Tsipras arborait cette cravate bordeaux, avec chemise blanche et veste bleue, pour un discours dans la grande salle du palais Zappeion au centre d'Athènes. Il y avait convié de manière solennelle tous les députés de sa coalition, formée de son parti de gauche radicale, Syriza, et du petit parti souverainiste de droite ANEL (Grecs indépendants), une alliance curieuse mais qui a jusqu'alors parfaitement fonctionné.

Ce détail vestimentaire a été acclamé par les députés pour ce qu'il symbolise: une grande première pour le dirigeant âgé de 43 ans qui avait fait le voeu en 2015, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de n'en porter que lorsque les memorandums sous le joug desquels son pays se débat depuis huit ans seraient terminés.

Il l'a cependant ôtée à la fin de son discours en souriant, observant que "le peuple grec avait gagné une bataille mais pas la guerre". Il a promis qu'il continuerait "à mener des combats" et à la remettre à chaque victoire.

Lendemains meilleurs

M. Tsipras s'était engagé vendredi matin, devant le président de la République, à "ne pas détruire le chemin fait sur les réformes et sur les efforts budgétaires". Devant les députés, il a voulu aussi parler aux Grecs, promettant une baisse d'impôts l'an prochain, et "un retour progressif de l'état social (..), un retour des conventions collectives, une revalorisation du salaire minimum".

"C'est une journée importante pour tous, mais surtout pour tout ceux qui ont été touchés de plein fouet par la crise il y a huit ans. C'est à eux qu'on veut redonner le sourire et l'espoir", a-t-il lancé.

"Notre pays tourne une page et l'austérité va peu à peu être remplacée par la justice sociale", a-t-il ajouté. Non sans préciser qu'il ne fallait pas "retrouver la Grèce d'hier où la corruption était généralisée où il y avait des dépenses effrénées". "La Grèce revient aux Grecs, c'était notre grand défi", s'est-il exclamé, l'air à la fois joyeux, grave et ému.

