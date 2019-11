L'équipe Alfa Romeo-Ferrari disputera la saison 2020 de formule 1 avec le même duo de pilotes que cette année. Le team basé à Hinwil a confirmé l'Italien Antonio Giovinazzi (25 ans).

Celui-ci fera donc encore équipe avec le vétéran Kimi Raikkonen (40 ans), dont le contrat court jusqu'à fin 2020. Giovinazzi dispute sa première année en formule 1 et il a marqué des points à trois reprises (une fois neuvième, deux fois dixième).

"Je suis très heureux de rester dans l'équipe pour 2020. Je suis reconnaissant pour le niveau de soutien incroyable que j'ai reçu durant ma première saison complète en F1", a déclaré l'Italien, avant de se projeter sur l'an prochain. "Je ne serai plus un débutant et il n'y aura plus d'excuses pour moi. Je veux être compétitif dès le début de la saison."

