20 août 2013 22:03

Plus de six tonnes de kif traité ont été saisies par les militaires dans la région de Laghouat, à 400 km au sud d'Alger, a annoncé mardi le ministère de la Défense algérien. La drogue était transportée à bord d'un semi-remorque et dissimulée dans des sacs de ciment.

Lundi, l'armée avait déjà annoncé une saisie d'environ cinq tonnes de kif près du poste-frontière de Maghnia, en provenance du Maroc.

Les annonces de saisie de kif sont devenues quasi quotidiennes en Algérie ces derniers temps. Une partie du cannabis produit au Maroc transite par l'Algérie pour son exportation, mais aussi pour la consommation locale. Alger a récemment appelé Rabat à coopérer pour lutter contre le trafic.

Durant les cinq premiers mois de 2013, environ 40 tonnes de résine de cannabis ont été saisies rien que par la gendarmerie algérienne, sans compter les prises de la police et des douanes. Un dernier rapport de l'ONU a classé le Maroc comme le premier producteur et fournisseur de drogue au monde.

