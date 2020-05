La conseillère nationale Aline Trede (BE) à la tête du groupe parlementaire des Verts (archives).

Le groupe parlementaire des Verts sera présidé par Aline Trede. La conseillère nationale bernoise de 36 ans prend le relais de son collègue Balthasar Glättli, a décidé le groupe vendredi. Le Zurichois devrait bientôt devenir le nouveau président du parti suisse.

Aline Trede sera secondée par quatre personnes à la vice-présidence. Fraîchement élus au National, Greta Gysin (TI) et Fabien Fivaz (NE) seront épaulés par la conseillère aux Etats Lisa Mazzone (GE) et le conseiller national Bastien Girod (ZH) qui disposent d'une plus grande expérience parlementaire.

Il s'agit de la génération de l'initiative anti 4X4, entretemps bien établie au sein des institutions, a commenté devant la presse le président sortant Balthasar Glättli. La nouvelle composition représente adéquatement les trois régions linguistiques, les genres ainsi que les deux Chambres, se félicite le groupe parlementaire.

La présidente sera membre d'office du Bureau du National. Déjà vice-présidente du groupe, Aline Trede avait rejoint la Chambre du peuple suite au départ d'une collègue en mars 2013.

La Bernoise en avait été évincée lors des élections fédérales d'octobre 2015. Les élections au Conseil-exécutif bernois lui ont à nouveau libéré une place en mai 2018. La nouvelle présidente a également été vice-présidente du parti suisse de 2008 à 2012.

Elections en ligne

Balthasar Glättli siège à Berne depuis 2011 et était à la tête du groupe parlementaire écologiste depuis 2013. Agé de 48 ans, il est le seul candidat à la succession de la présidente du Parti, la Bernoise Regula Rytz, touchée par la limite de mandats en vigueur chez les écologistes.

Le renouvellement de la présidence du parti écologiste aurait dû avoir lieu fin mars, mais il a être reporté à cause du coronavirus. L'occasion d'une première: les Verts devraient élire leur présidence lors d'une assemblée de délégués en ligne, le 20 juin.

