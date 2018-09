Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 septembre 2018 20:36 29. septembre 2018 - 20:36

Lucien Favre a placé le Borussia Dortmund dans le fauteuil de leader de la Bundesliga, après le succès 4-2 conquis sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Bayern Munich et Hertha Berlin sont à un point.

Et pourtant, Dortmund, avec les internationaux suisses Bürki et Akanji, avait bien mal négocié sa première mi-temps à Leverkusen. Le Borussia était en effet mené 2-0 à la pause après des buts de Weiser (9e) et Tah (39e). Il faut croire que Lucien Favre a su trouver les mots qu'il fallait pour remobiliser ses troupes.

Les visiteurs ont totalement renversé la situation après le thé. Brunn-Larsen (65e) et Reus (69e) ont tout d'abord remis les deux équipes à égalité. Et l'Espagnol Paco Alcacer, entré à la 63e, s'est mué en match winner en signant un doublé (85e/90e).

Dortmund est la seule équipe invaincue en championnat depuis le début de la saison.

Neuer Inhalt Horizontal Line