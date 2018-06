Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 juin 2018 13:47 01. juin 2018 - 13:47

Deux lions, deux tigres et un jaguar se sont échappés vendredi d'un zoo dans l'ouest de l'Allemagne, a indiqué un porte-parole de la ville de Bitburg. Un ours s'était aussi échappé mais a été abattu par les autorités qui sont toujours à la recherche des cinq félins.

Les habitants de la petite localité de Lünebach, où se situe le zoo même, ont été priés de rester dans leur habitation. Une battue a été organisée par des pompiers, policiers et vétérinaires. Quelque 60 espèces exotiques et indigènes, soit environ 400 animaux, dont des tigres et lions de Sibérie, peuplent les 30 hectares du Eifel-Zoo, selon l'établissement. Ce zoo privé a été ouvert en 1972 et appartient à la famille Wallpott.

Lünebach, commune de quelque 500 habitants, est située à une dizaine de kilomètres de la frontière avec le Luxembourg et la Belgique. Selon des informations de la presse locale, les animaux pourraient s'être échappés suite à des dégâts provoqués sur le site par de violents orages dans la région ces derniers jours.

