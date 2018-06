Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

01. juin 2018

Deux lions, deux tigres et un jaguar se sont échappés vendredi d'un zoo dans l'ouest de l'Allemagne, a indiqué un porte-parole de la ville de Bitburg. Ils ont toutefois été vite retrouvés et capturés.

Les deux lions, deux tigres et le jaguar ayant pris la fuite ont été retrouvés dans l'enceinte du zoo, a précisé le journal local Volksfreunde. La région a subi des pluies diluviennes qui, dans la nuit de jeudi à vendredi, ont endommagé les enclos des animaux.

Selon le journal local, les animaux ont pu être repérés grâce à un drone et n'ont jamais quitté l'enceinte de ce zoo de quelque 30 hectares. Les autorités, elles, n'ont pas immédiatement donné de détail à ce sujet. Un ours s'est également échappé de ce zoo privé situé près de la ville de Bitburg, non loin de la frontière avec le Luxembourg, mais a été abattu.

Les habitants de la petite localité de Lünebach, où se situe le zoo même, avaient été priés de rester dans leur habitation. Quelque 60 espèces exotiques et indigènes, soit environ 400 animaux, dont des tigres et lions de Sibérie, peuplent les 30 hectares du Eifel-Zoo, selon l'établissement. Ce zoo privé a été ouvert en 1972.

