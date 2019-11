En Allemagne, le prix des denrées alimentaires a augmenté pour la viande (+4,9%) et le poisson (+3,3%) , tandis que le prix des légumes a reculé de 2,8% (archives).

Le taux d'inflation en Allemagne a bien ralenti à 1,1% en octobre sur un an après 1,2% en septembre, selon des chiffres définitifs publiés mercredi par l'office fédéral des statistiques Destatis.

La décélération est très marquée sur ces derniers mois, puisque la hausse des prix était encore de 1,7% en juillet.

Les prix de l'énergie ont reculé de 2,1%, après déjà -1,1% en septembre, détaille Destatis. Notamment le fioul a connu une baisse des prix de 15,8%, tandis que les prix du gaz naturel et de l'électricité ont progressé respectivement de 5,1% et 3,9% sur un an.

Quant au prix des denrées alimentaires, il ne gagne plus que 1,1%, a indiqué Destatis, confirmant ses données provisoires publiées fin octobre.

La viande (+4,9%) et le poisson (+3,3%) sont principalement responsables de cette évolution, tandis que le prix des légumes a reculé de 2,8%.

La hausse des prix des services ralentit également, à 1,7%, sous l'effet notamment d'une augmentation de 1,4% des loyers.

Le prix des biens de consommation a progressé de seulement 0,4%, avec une baisse marquée des produits informatiques (-7,1%) contre une augmentation de 1,1% du prix de la nourriture.

Au total sur un mois, les prix ont progressé de juste 0,1% au sein de la première économie de la zone euro.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé comme référence par la Banque centrale européenne (BCE), affiche comme en septembre une hausse de 0,9% sur un an - un niveau bien inférieur à celui "proche de 2%" considéré par l'institut monétaire comme signe de bonne santé de l'économie.

