Le moral des investisseurs allemands s'est effondré en août, à -44,1 points, pour retomber à son plus bas en huit ans, sur fond de craintes d'un coup de froid économique global, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi.

Cet indicateur particulièrement instable a reculé de 19,6 points sur un mois, quand les analystes interrogés par Factset misaient sur un recul de 3,5 points, retrouvant son niveau de décembre 2011.

"La nouvelle escalade dans le différend commercial entre les États-Unis et Chine, le risque associé de la course à la dévaluation des monnaies et la probabilité en hausse d'un Brexit frappent une croissance économique (allemande) déjà affaiblie", a commenté Achim Wambach, président du ZEW, cité dans un communiqué.

Dans ce contexte, "les exportations allemandes et la production industrielle devraient continuer à se détériorer", ajoute-t-il.

Le recul est encore spectaculaire pour la zone Euro, avec une chute de 23,3 points pour atterrir à -43,6 points, tiré vers le bas par l'Italie, tandis que le Royaume-Uni dégringole aussi.

L'appréciation de la situation conjoncturelle allemande s'est elle aussi nettement dégradée, de 12,4 points, près de trois fois plus qu'attendu par Factset et pour parvenir à -13,5, point. Le constat est le même pour la zone euro.

La production industrielle allemande a reculé de 1,5% en juin, davantage qu'attendu, sur fond de tensions commerciales et d'incertitudes dans l'automobile, en déphasage avec les commandes industrielles qui ont elle nettement rebondi de 2,5% sur le même mois.

Le PIB de la première économie européenne devrait avoir au mieux stagné, si ce n'est reculé au deuxième trimestre de l'année, selon les attentes des observateurs avant la publication mercredi de la première estimation de l'agrégat.

Les économistes sont également pessimistes pour le troisième trimestre en cours, signifiant que l'Allemagne pourrait se retrouver dans une récession technique, en affichant deux trimestres d'affilée en recul.

Le gouvernement allemand en reste pour l'heure à une hausse du produit intérieur brut de 0,5% en 2019, selon sa prévision datant d'avril.

