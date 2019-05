Joachim Löw a été hospitalisé en raison de séquelles d'un accident.

Le sélectionneur allemand sera remplacé par son adjoint Marcus Sorg lors des deux prochains matches de la Mannschaft, contre le Bélarus (8 juin) et l'Estonie (11 juin), dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

Löw (59 ans) a été hospitalisé à l'hôpital de Fribourg-en-Brisgau. Il souffre de problèmes circulatoires, séquelles d'un accident de sport il y a quelques jours. Le sélectionneur avait reçu sur le torse une haltère lors d'un entraînement qui aurait comprimé une des ses artères, a précisé la Fédération allemande dans un communiqué.

"Je me sens plutôt bien à nouveau, mais je vais devoir me calmer dans les quatre semaines à venir", a confié Löw, cité dans le communiqué de la DFB. "Je suis en contact permanent avec mon staff et nous serons également en contact téléphonique étroit autour des deux matches internationaux", a-t-il ajouté.

