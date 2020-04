Les fans de metal font grise mine. Le mythique festival de Wacken n'aura pas lieu cet été, en raison du coronavirus. Il aurait dû se dérouler du 30 juillet au 1er août au nord de l'Allemagne.

Les 75'000 billets s'étaient arrachés en quelques heures au moment de leur mise en vente. Des groupes réputés comme Judas Priest ou Amon Amarth devaient notamment se produire à Wacken. D'autres traditionnels grands rendez-vous de metal en Allemagne sont aussi annulés, comme Rock am Ring et Rock im Park (5 au 7 juin), ainsi que Bang Your Head (16 au 18 juillet).

Le gouvernement d'Angela Merkel a interdit les rassemblements de masse jusqu'au 31 août en raison de la situation sanitaire.

