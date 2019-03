Le moral des entrepreneurs allemands a augmenté en mars après six mois d'affilée de baisse et avoir atteint son plus bas niveau en quatre ans le mois passé, selon le baromètre Ifo publié lundi.

Ressortant à 99,6 points contre 98,7 points en février (chiffre rehaussé de 0,2 point), cet avant-goût de l'activité économique dans les mois à venir dépasse les attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur un score stable.

"L'économie allemande résiste à la décélération conjoncturelle", note Clemens Fuest, président de l'Ifo, cité dans un communiqué.

"Les entreprises sont plus satisfaites de leur situation actuelle et regardent les prochains six mois avec nettement plus d'optimisme", ajoute-t-il.

En effet, l'indice évaluant la situation actuelle -- une des composantes du baromètre Ifo -- a augmenté à 103,8 points, contre 103,6 points en février (chiffre révisé).

Les attentes ont progressé à 95,6 points, contre 94,0 points le mois dernier (chiffre révisé).

Cette statistique, basée sur un sondage effectué auprès d'environ 9.000 entreprises, intervient alors que l'Allemagne a connu une série d'indicateurs mitigés ces derniers mois, liés à un mélange de facteurs temporaires et de craintes plus durables.

L'Allemagne a échappé de peu à la récession en ayant stagné (+0,0%) lors des mois d'octobre à décembre 2018, après un recul de -0,2% au trimestre précédent.

"L'indice Ifo vient refermer une période de pessimisme et suggère que tout ne va pas mal en Allemagne", note Carsten Brzeski, analyste chez ING.

"C'est un signe d'espoir, mais pas plus", nuance cependant Jörg Zeuner, économiste chez la banque KfW.

"La conjoncture reste en berne, et le principal frein est l'industrie", explique-t-il.

Pour 2019, le gouvernement allemand et plusieurs institutions internationales ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance.

Le ministère allemand de l'Economie ne table plus que sur 1,0% et le comité des "Sages", un forum d'influents économistes conseillant le gouvernement allemand, s'attend à 0,8% d'augmentation du PIB cette année.

