Alpiq a décroché un mandat de la société zougoise MG Storage en vue de la gestion d'une batterie de grande puissance. Cette dernière, "la plus grande et la plus puissante de Suisse", sera mise en service durant le 3e trimestre 2020 à Brunnen, dans le canton de Schwyz.

D'un volume représentant sept conteneurs maritimes, la batterie gérée par le producteur et fournisseur d'électricité valdo-soleurois pour le compte de MG Storage dispose d'une puissance de 20 mégawatts(MW) et une capacité de 18 mégawattheurs (MWh), précise mercredi Alpiq. L'énergie stockée permettrait de faire fonctionner simultanément environ 11'000 ordinateurs pendant douze heures. La durée initiale du contrat est de cinq ans.

Alpiq proposera cette batterie sur le marché des services systèmes destinés à stabiliser le réseau électrique. Le groupe en assurera la gestion ainsi que la commercialisation de sa puissance.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram