Wendy Holdener a tout pour jouer la gagne, à mi-parcours du combiné Coupe du monde à Altenmarkt.

La Schwytzoise, double championne du monde en titre dans la spécialité, a terminé troisième du super-G et sera donc en position de force lors du slalom (12h00).

Holdener s'est montrée très à l'aise sur l'exigeant tracé - tournant et rapide - du Zauchensee, devançant même quelques coureuses d'habitude plus à l'aise qu'elle en vitesse. Mais la championne du monde 2017 et 2019 n'a pu que constater la supériorité, ce matin, de Federica Brignone, à qui elle a concédé une demi-seconde.

La Schwytzoise est à 28 centièmes de Marta Bassino. Le match promet des étincelles car les Italiennes ont déjà montré de bonnes choses entre les piquets.

Sevrée de victoire pendant près de deux ans, l'équipe de Suisse féminine pourrait donc fêter un deuxième succès en deux jours, au lendemain de la victoire de Corinne Suter dans la descente d'Altenmarkt. Le bilan global n'est cependant pas exceptionnel, même s'il convient de relever le bon huitième rang de Nathalie Groebli.

Rahel Kopp a fini un peu plus loin (19e) tandis que Michelle Gisin - c'est la déception de la matinée - est sortie sur un appui pied gauche délicat qui a posé beaucoup de problèmes, notamment à Jasmina Suter, éliminée au même endroit. Priska Nufer n'a elle non plus pas vu la ligne d'arrivée.

Pas plus que Mikaela Shiffrin, partie à la faute au cours d'une manche qui fera à n'en pas douter beaucoup parler dans le Cirque blanc (dix éliminées sur les trente-et-une premières partantes!).

