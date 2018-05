Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 mai 2018 19:41 13. mai 2018 - 19:41

La Suisse dispose depuis dimanche d'une ambassade dite intégrée à Amman, en Jordanie. Le nouveau bâtiment, inauguré sur place par le chef du DFAE Ignazio Cassis, intègre les bureaux de la coopération internationale et la section politique et consulaire.

Cette ambassade "consolide la cohérence de l'engagement suisse en faveur de la population locale", a communiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dimanche. Une cérémonie a été organisée en présence du chef de la diplomatie jordanienne, Ayman Safadi.

La nouvelle installation permettra de mieux coordonner les diverses tâches de la représentation suisse en Jordanie, pays qui accueille depuis plusieurs années des réfugiés de la guerre en Syrie voisine. Jusqu'ici, la section de l'ambassade et le bureau de coopération étaient situés à des endroits différents d'Amman, note le DFAE.

La Suisse est active sur place dans le domaine de l'éducation et de la formation, contribuant à la reconstruction d'écoles destinées aux enfants de réfugiés syriens. Plus d'une soixantaine de ces écoles ont été réhabilitées grâce aux soins d'experts suisses.

Dans son discours, M. Cassis a aussi indiqué que Berne participait à l'approvisionnement en eau potable pour plus de 30'000 personnes et avait offert plus de 140 ambulances entièrement équipées à la défense civile jordanienne. De plus, il a prôné devant ses hôtes jordaniens une nouvelle forme de gestion des situations de crise "où l'aide humanitaire et la coopération internationale travailleraient main dans la main avec les sciences, l'innovation et le commerce".

Neuer Inhalt Horizontal Line