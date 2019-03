Si Ambri-Piotta dispute les play-off de National League cette année, le club léventin le doit en grande partie à Dominik Kubalik. Mais le Tchèque âgé de 23 ans semble destiné à patiner bientôt en NHL.

Kubalik a récemment été désigné MVP du championnat, avec la plus grande avance jamais vue en seize ans, depuis qu'existe le sondage effectué par Tamedia auprès des capitaines et entraîneurs. Cela lui a fait particulièrement plaisir.

"Cet honneur est vraiment beau, surtout parce qu'il vient des autres joueurs. Etre le meilleur compteur, c'est bien entendu aussi super, mais le succès de l'équipe est bien plus important. Ici à Ambri, je suis redevable à beaucoup de monde, et en premier lieu à mes coéquipiers de ligne Marco Müller et Dominic Zwerger", a dit le joueur tchèque à Keystone-ATS.

L'énergie des montagnes

Arrivé en provenance de Pilsen dans le petit village niché au portail sud du Gothard voici un an et demi, Kubalik a avoué s'être posé des questions dans un premier temps. "Je n'étais pas certain s'il fallait oser un tel changement au milieu d'une saison. Mais j'ai vite aimé cet endroit. Quand j'ouvre la fenêtre et que je vois ces belles montagnes, cela me donne de l'énergie", affirme l'attaquant, qui estime que le jeu sur les patinoires helvétiques est plus rapide et offensif que dans son pays d'origine.

Le meilleur étranger vu en Suisse depuis le phénomène Auston Matthews en 2015/26 avec les Zurich Lions devrait rejoindre ce dernier en NHL dès la saison prochaine. Drafté en septième position par les Los Angeles Kings en 2013, ses droits ont été rachetés il y a quelques semaines par les Chicago Blackhawks. Il ne reste que le contrat à signer, ce qui semble une formalité.

Kubalik dispose de nombreuses qualités: rapidité, instinct, robustesse. L'ailier est intenable dans le camp adverse et il a l'habitude de marquer aux moments décisifs. De l'avis unanime des observateurs, le Tchèque est trop bon pour jouer dans le championnat suisse. Il a aussi d'ailleurs déjà brillé sur la scène internationale, avec huit points (trois buts) inscrits pour son pays lors des derniers Mondiaux.

Superbe opération

La venue de Kubalik en Léventine a constitué une superbe opération pour le directeur technique Paolo Duca. Il veut que le club redevienne essentiellement actif dans la formation des jeunes talents. "Auparavant, les directeurs techniques à Ambri n'avaient qu'un mot à la bouche: money, money, money. Selon eux, il s'agissait de l'unique moyen pour attirer des joueurs de qualité chez nous", explique le président du club, Filippo Lombardi.

Le départ programmé de son meilleur élément attriste évidemment le président. Mais il en retire aussi du positif. "Chaque joueur en Europe est désormais conscient qu'une route pour la NHL peut passer par Ambri", se réjouit-il. "Nous avons déjà quelques idées pour remplacer Kubalik, même si ce ne sera naturellement pas simple", conclut Filippo Lombardi.

