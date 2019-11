Ambrì-Piotta a engagé l'attaquant canadien Scottie Upshall (36 ans) jusqu'à la fin de l'année. Le club léventin confirme également le départ du portier tchèque Dominik Hrachovina.

Upshall a disputé 813 matches de NHL principalement à St-Louis, Florida, Philadelpia et Arizona pour 143 buts et 155 assists. Il n'a plus joué depuis la fin de la saison 2017-2018. Il avait effectué un essai en septembre dernier avec les Dallas Stars mais n'a pas été retenu.

Ambri-Piotta annonce également qu'il n'a pas levé l'option pour prolonger le gardien tchèque Hrachovina dont le contrat s'est achevé le 3 novembre. Le retour de Benjamin Conz, après une longue absence, devrait se produire dans les prochains jours.

